Еще не все решено. Появились подробности по следующему поединку Дамира Исмагулова в UFC

Автор: Димаш Тулегенов

Казахский боец UFC из России Дамир Исмагулов (23-1) все еще не имеет официально анонсированного боя. Корреспондент Vesti.kz из разговора с менеджером спортсмена Саятом Абдрахмановым узнал, что переговоры все еще ведутся.

Одним из возможных соперников Исмагулова является представитель Афганистана Насрат Хакпараст (13-4), соперник которого выбыл из строя. Он должен был провести поединок 19 февраля в Лас-Вегасе (Невада, США).

Ранее мы сообщали, что именно на замену выбывшего спортсмена выйдет 30-летний Исмагулов. Разговоры о том, что файтер может провести бой на коротком уведомлении в феврале, велись в последние дни.

Однако, как сообщил нам менеджер Абдрахманов, бой с Хакпарастом - лишь один из возможных вариантов прямо сейчас. По словам Саята, Дамир готов выйти на замену и встретиться с Насратом, но переговоры рано считать завершенными. Поэтому официальных анонсов по следующему бою Исмагулова все еще не было.

Напомним, что на счету Исмагулова четыре проведенных поединка в UFC, в которых он одержал четыре победы.

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