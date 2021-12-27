Муратбек Касымбай объяснил скандал с отказом от титула

Казахстанец Муратбек Касымбай объяснил, почему отказался продолжить поединок в овертайме против Самира Ахмедова в рамках турнира Arlan Grip Pro 13 по грэпплингу в Алматы, сообщает корреспондент Vesti.kz.

В итоге Ахмедов стал новым обладателем титула в легком весе.

"Вчера прошел прекрасный турнир Arlan Grip Pro 13, спасибо большое организаторам за такую шоу-программу, все было на высшем уровне. Также хочу объясниться по поводу вчерашнего момента, почему я не стал бороться дальше. Была договоренность с моими старшими братьями: если я не удосрочу соперника, если будут спорные моменты, то отдам победу, пояс сопернику.

Это ни в коем случае не говорит о неуважении к лиге, сопернику, просто была такая договоренность и я должен был это сделать. Не получилось удосрочить, в первую очередь был зол на себя, и подрастающей молодежи хочу сказать, что мы неидеальны, все мы люди, бывает, ошибаемся. И хочу сказать: берите с меня правильные примеры и ни в коем случае не совершайте ошибки, которые совершал я. Спасибо всем за поддержку! Я вас очень люблю и ценю!" - сказал он на видео, опубликованном в его Instagram Stories.

Скандалом завершилась чемпионская схватка Муратбека Касымбая