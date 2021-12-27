Стало известно имя следующего соперника Исмагулова в UFC

Казахский боец UFC из России Дамир Исмагулов (23-1) проведет свой пятый бой в середине февраля. 30-летний файтер выйдет на замену выбывшему из строя бойцу, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Следующим оппонентом Дамира будет известный файтер из Афганистана Насрат Хакпараст (13-4). Их бой должен состояться 19 февраля в Лас-Вегасе (Невада, США).

Изначально Хакпараст должен был биться с канадцем Джоном Макдесси (18-7), но на прошлой неделе 36-летний файтер перенес операцию, из-за чего был вынужден отказаться от грядущего поединка.

Вместо Макдесси этот поединок проведет Исмагулов, у которого за плечами четыре победы в четырех поединках в UFC. В конце октября Дамир должен был провести пятый поединок в лиге, но в последний момент противостояние было отменено - боец не смог продолжить весогонку из-за проблем со здоровьем.

Отметим, что в 2021 году и у 26-летнего Хакпараста были проблемы со здоровьем, из-за которых в последний момент был отменен поединок с Арманом Царукяном в январе (17-2). В последнем бою, в сентябре, Насрат потерпел поражение решением судей от новозеландца Дэна Хукера (21-11).

В феврале 2022 года ведущий промоушен мира планирует провести еще два турнира с представителями Казахстана в карде. 5 февраля в Лас-Вегасе (Невада, США) пройдет ивент, на котором выступит Шавкат Рахмонов (14-0). 12 февраля в Хьюстоне (Техас, США) состоится номерной турнир UFC 271, где подерется Сергей Морозов (17-5).

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Фото: UFC©️