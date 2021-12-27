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"Казахи - это наш братский народ". Чемпион лиги Хабиба из Кыргызстана - о поединке с казахстанцем Акимжаном

"Казахи - это наш братский народ". Чемпион лиги Хабиба из Кыргызстана - о поединке с казахстанцем Акимжаном
©Eagle FC
Новости спорта Единоборства Смешанные

Действующий чемпион лиги Eagle FC в полулегком весе Бусурманкул Абдибаит (14-3) из Кыргызстана дал интервью российскому журналисту Игорю Лазорину. В нем спортсмен рассказал о подготовке к титульной защите против казахстанца Жасулана Акимжана (7-2) и амбициях выступать в UFC, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Ранее сообщалось, что бой между 24-летним файтером из Нур-Султана и чемпионом из Бишкека, которому в январе исполнится 29 лет, состоится в феврале. Поединок был анонсирован официально лигой Eagle FC, владельцем которой является Хабиб Нурмагомедов.

- Немногие в курсе, что ты в Дагестане. Что там делаешь?

- Сборы проходят отлично, подготовка идет полным ходом. Как вы знаете, здесь очень много хороших, перспективных бойцов и конкуренция хорошего уровня. Поэтому я здесь набираю форму.

- Соперник уже есть - Акимжан, его объявил Хабиб. Дата и место проведения боя есть?

- Пока еще не говорили. Но знайте, что казахи - это наш братский народ, и у меня много болельщиков из этой страны. Я думаю, что здесь нет ничего личного. Это всего лишь спорт.

- Но драться будешь в феврале?

- Да, лига решила, что нужно драться с Жасуланом, и мы это сделаем. Думаю, что даже в середине февраля.

- Знаком с соперником?

- Нет, я не знаком.

- Что ты знаешь про своего соперника?

- Если я не ошибаюсь, то последнее поражение Жасулану нанес Владислав Королевский (8-5), с которым я тоже встречался. Соперник молодой, очень разносторонний боец, любит работать в стойке, партер тоже включает. Я думаю, у нас будет хороший бой. Где бы ни прошел турнир - будет много болельщиков (улыбается).

- Фанаты из Казахстана начали больше писать после анонса боя?

- Ну да, есть некоторые сообщения, которые отправляют из Казахстана. Но повторюсь, что казахи и кыргызы - это братские народы, а этот бой - чистый бизнес.

- Понимаешь ли ты, что предстоящий бой, возможно, предпоследний шаг перед переходом в заокеанскую лигу или даже в UFC?

- Да. Наша главная цель, конечно, - попасть в UFC и проявить себя там, поднять флаг Кыргызстана за океаном. Я думаю, что одна-две защиты пояса, и мы там будем.

- Ты в Дагестане будешь уже практически до боя?

- Нет, я здесь примерно до конца января. Потом поеду в Кыргызстан, там наш жемчужный Иссык-Куль, 1600 метров над уровнем моря. Так что ждите пять раундов жесткости (смеется).

- Воздуха поднаберешь наверху?

- Хочу там подтянуть уровень функциональной подготовки. Здесь (в Дагестане) набираю опыт, улучшаю борьбу, бокс. А в Кыргызстане у меня есть тренеры, и бойцы есть, которые мне помогают, не травмируют перед боем, аккуратно работают под меня. Одновременно с этим поднимаем функционалку.

- Может ли турнир с твоим следующим боем пройти в Казахстане?

- Я пока не знаю, точной даты и местоположения нет. Но в любом случае кыргызские и казахские болельщики будут.

Также в интервью Абдибаит рассказал о спаррингах с известными бойцами в Дагестане, теплых отношениях с Хабибом и своих кулинарных предпочтениях. Полностью интервью можно посмотреть здесь:

Отметим, что Бусурманкул идет на серии из шести побед. В прошлой схватке боец из Кыргызстана стал чемпионом промоушена. Что касается Акимжана, то на его счету три победы кряду. 

Техничный полулегковес и мощный нокаутер. Кто из казахстанцев может стать чемпионом в лиге Хабиба в 2022 году

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Метки:
MMA UFC Нурмагомедов Хабиб Казахстан Кыргызстан

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