Названа дата следующего боя Дамира Исмагулова в UFC. Об этом в сторис сообщил Instagram pro_mma.kz.

"Когда бой у Дамира? Судя по его словам, в феврале. Выходит на замену. Скоро должны объявить", - говорится в сообщении.

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Напомним, Дамир Исмагулов (23-1) должен был провести поединок на турнире UFC 267, который состоялся 30 октября в Абу-Даби (ОАЭ), против россиянина Магомеда Мустафаева (14-3). Но казахский боец из России не смог успешно пройти взвешивание перед боем. Позже казахстанский менеджер Саят Абдрахманов, представляющий интересы Дамира в UFC, объявил об отмене боя и объяснил, с чем связан провал бойца на взвешивании перед турниром.

18 декабря в Атырау Исмагулов провел схватку по грепплингу против Армана Оспанова на турнире промоушена Mergen Fighting Championship. Он выиграл со счетом 7:5.

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