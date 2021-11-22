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"Меня вынесли на взвешивание". Казахский боец из России - откровенно об отношениях с UFC после провала и новом сопернике

"Меня вынесли на взвешивание". Казахский боец из России - откровенно об отношениях с UFC после провала и новом сопернике
© UFC
Новости спорта Смешанные UFC

Казахский боец из России Дамир Исмагулов вспомнил ужасные подробности неудачной сгонки веса, из-за которой был отменен его бой в UFC. Он признался, что в день официального взвешивания потерял 2,7 килограмма, а также рассказал, испортились ли после этого его отношения с мировым промоушеном.

Напомним, Исмугалов должен был выступить на турнире UFC 267 30 октября в Абу-Даби (ОАЭ) против россиянина Магомеда Мустафаева, но превысил лимит легкого дивизиона на четыре килограмма. 

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"Если честно, я до сих пор не понимаю, что произошло. В принципе, все шло по плану. Хотя в этот раз я немного экспериментировал… Основная ошибка была в том, что я поздно прилетел на турнир, поздно начал пить воду. На день взвешивания я оставил 2,7 кг. Раньше я гонял и больше за один день. А тут после десяти минут на дорожке я почувствовал, что мне стало плохо.

У меня произошел сердечный спазм. Я даже не знаю, что с этим связано. С утра чувствовал себя хорошо, но, когда начал гонять вес, что-то произошло.

Меня вынесли на взвешивание? Да, был такой момент. Я попросил команду спросить у другой стороны, гоняют ли они вес, чтобы, может, перенести, сохранить бой. Я понимаю, что очень много зрителей хотели посмотреть этот поединок.

Я понимаю, что это моя вина. Противник был уже в весе. Если бы они сказали, что не будут драться, так как у меня перевес, я бы не вышел на взвешивание, а вызвал скорую. Но я хотел сохранить бой.

Я понимаю, что для соперника и его команды это тоже очень неприятный момент. Но если бы я был на его месте, я бы согласился на перенос. Я был бы готов отдать 40 процентов гонорара, чтобы провести бой позже.

В этот раз я придерживался другой методики. Но не учел некоторые факторы. Например, я тренировался в Екатеринбурге и прилетел из холода в жару. Когда я летал в США за неделю до боя, мне все говорили, что будет тяжело. Да, было тяжело, но я думал, что смогу быстро подстроиться. А тут я прилетел впритык. Думал, что смогу адаптироваться, так как у меня была очень мощная команда.

После случившегося я проверил сердце, но врачи ничего не обнаружили. Теперь буду делать все заранее: гонять вес, распиваться водой, подсушиваться. Пусть я буду чуть легче… Мне же не нужно много гонять. Немаловажно прилетать заранее в то место, где буду выступать.

Испортились ли отношения с UFC? Мы общались с ними. Бывает такое, что, если не сделаешь вес пару раз, они тебе дадут либо неудобного соперника, либо рекомендуют перейти в другую весовую категорию. Прошлый раз мой соперник не сделал вес, и его дали мне. А ведь он шел на серии из побед.

Здесь тоже - Мустафаев на поражении, часто травмируется и не выступает, и его дали мне, а я иду на серии из побед. Сейчас у меня такое же положение.

Матчмейкеры, в любом случае, держат это в голове. Команда сказала, что мне дадут неудобного соперника. Но я не понимаю, что за неудобный соперник - я готов драться со всеми. Если меня бросят акулам, я буду только рад. Давно добиваюсь, чтобы мне дали топового соперника.

Кого дадут? Это уже организаторы думают. Они считают, кто кому не удобен, кто для кого слишком силен и так далее", - рассказал Исмагулов в интервью YouTube-каналу "Вестник ММА".

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Метки:
Исмагулов Дамир UFC

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