Назван боец, который заберет "нолик" Рахмонова. Это не Белал ©

В скором времени казахстанскому непобежденному бойцу Шавкату "Номаду" Рахмонову (19-0) предстоит важнейший поединок в карьере за звание чемпиона UFC в полусреднем весе. Однако эксперты предрекают файтеру непростой год и даже прогнозируют ему первое поражение, передают Vesti.kz.

В основном все сомневающиеся в казахстанце специалисты приводят в качестве аргумента его последний "неубедительный" бой с ирландцем Иэном "Мачадо" Гэрри (15-1). С последним Рахмонов мог и не выходить вовсе, так как основной соперник в лице чемпиона - американца палестинского происхождения Белала Мухаммада (24-3) выбыл из-за травмы.

В итоге, "Номад" выиграл Гэрри единогласным решением судей, впервые пройдя полную дистанцию. Однако стоит не забывать, что Шавкат и сам вышел в октагон с повреждением. У него был разрыв медиальной коллатеральной связки.

Теперь казахстанцу прогнозируют неутешительные результаты российские эксперты.

"Белал – соперник еще более высокого уровня, чем Гэрри. Даже если Шавкат завоюет титул, совсем не факт, что он убережет свой "нолик" в графе поражений до конца года. Чемпионство Рахмонова откроет дорогу в дивизион для Ислама Махачева (27-1), справиться с которым Шавкату будет крайне тяжело", - считает автор "Чемпионата".

Ранее стало известно, что Ислам Махачев нацелился на другие дивизионы, так как хочет три пояса UFC. Россиянин является лучшим бойцом лиги вне зависимости от весовых категорий, чемпионом легкого веса и рекордсменом по защите титула в нем.

Добавим, что известен турнир, на котором состоится бой Шавката Рахмонова за титул UFC с Белалом Мухаммадом. Также появилась информация о том, что "Номад" "выбрал" другую страну вместо Казахстана.

Шавкату Рахмонову "записали" первое поражение в карьере