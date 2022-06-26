"Навязывать и газовать". Сергей Морозов оценил свою вторую победу в UFC

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Новости спорта MMA UFC
Сегодня 08:16

Казахстанский боец Сергей Морозов прокомментировал свою победу на турнире UFC Vegas 57 в Лас-Вегасе (Невада, США), сообщает корреспондент Vesti.kz.

Отвечая на вопросы сразу после боя в клетке, он признался, что не знает, откуда у него взялись силы.

Напомним, что соперником Морозова стал бразилец Раулиан Пайва, которого он победил судейским решением. 

Было страшно, или как Морозов перевернул ход боя в UFC

- Были силы - победил. Не знаю, откуда силы взялись. Просто бился, как всегда, на характере, - отметил Морозов.

- Ты известен своей хорошей борьбой, но только во втором раунде ты начал бороться. Почему?

- Задача была не спешить, подвигаться в стойке, потом уже навязывать свой гейм-план и газовать. 

Также на турнире выступит еще один казахстанец Шавкат Рахмонов, который выйдет в клетку против американца Нила Мэгни.

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И Сергея Морозова:

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