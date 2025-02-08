Мухаммад намекнул на дату боя с Рахмоновым за чемпионский титул UFC
Чемпион UFC в полусреднем весе Белал Мухаммад прокомментировал информацию о том, что 315-й номерной турнир промоушена состоится в Монреале (Канада), сообщают Vesti.kz.
Чемпион UFC в полусреднем весе Белал Мухаммад прокомментировал информацию о том, что 315-й номерной турнир промоушена состоится в Монреале (Канада), сообщают Vesti.kz.
Ранее было объявлено, что датой UFC 315 станет 10 мая. На своей странице в соцсети Х Белал сделал репост этой новости и добавил эмодзи, тем самым намекнув, что готов возглавить кард шоу. Ожидается, что в ближайшем поединке Белал Мухаммад должен провести защиту титула против бойца из Казахстана Шавката Рахмонова.
Напомним, что это будет вторая попытка Рахмонова встретится с действующим чемпионом. Первый раз они должны были сразиться в декабре прошлого года, однако Мухаммад слетел с поединка ввиду проблем со здоровьем.
Мухаммад последний поединок провел 27 июля 2024 года с англичанином Леоном Эдвардсом (22-4). Тогда он завоевал пояс полусреднего веса и пока в октагоне не появлялся. Таким образом, бой с Шавкатом станет для него первой защитой титула.
Рахмонов, в свою очередь, в декабре прошлого года победил ирландца Иэна Гэрри (15-1), который заменил травмировавшегося чемпиона.
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