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Вчера 17:45
 

Казахстан отменяется? Назван боец, который заберет себе пояс UFC в весе Рахмонова

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Казахстан отменяется? Назван боец, который заберет себе пояс UFC в весе Рахмонова ©Vesti.kz, Турар Казангапов

Топовый боец легкого веса UFC американец Дастин Порье (30-9-0-1) поделился мнением относительно перспектив доминирующего чемпиона своего веса Ислама Махачева (27-1) в дивизионах выше. Он верит, что дагестанцу по силам стать сильнейшим в категории, в которой выступает казахстанец Шавкат Рахмонов (19-0), передают Vesti.kz.

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Топовый боец легкого веса UFC американец Дастин Порье (30-9-0-1) поделился мнением относительно перспектив доминирующего чемпиона своего веса Ислама Махачева (27-1) в дивизионах выше. Он верит, что дагестанцу по силам стать сильнейшим в категории, в которой выступает казахстанец Шавкат Рахмонов (19-0), передают Vesti.kz.

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"Я думаю, что Махачев будет очень хорош в полусреднем весе. Но в среднем парни просто слишком большие. Ислам тоже большой парень. Он точно может драться в 77 килограммах. Я считаю, что он может стать там чемпионом. Но переход в 84 - это слишком большой шаг", - цитирует его слова Sportskeeda.

Отметим, что 33-летний Махачев является абсолютным рекордсменом в истории легкого веса UFC по количеству проведенных защит титула (4). Одной из главных его целей является поход за вторым поясом в 77 килограммах, но сам он, по своему признанию, готов подраться и в 84 килограммах.

Следующим претендентом на звание чемпиона в полусреднем весе UFC является казахстанец Рахмонов. Его противостояние с чемпионом Белалом Мухаммадом (24-3-0-1) должно состояться в мае-июне. 

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