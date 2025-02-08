Несостоявшийся соперник Рахмонова одержал победу на крупном турнире

В Краснодаре (Россия) проходит бойцовский турнир АСА 183. В предварительном карде прошел поединок в среднем весе между российскими файтерами Абдул-Рахманом Джанаевым (19-5) и Рамазаном Эмеевым (22-6), передает корреспондент Vesti.kz.

Противостояние, которое было рассчитано на три раунда, завершилось победой Эмеева единогласным решением судей - 29:28.

37-летний файтер из Дагестана вышел на серию из двух побед кряду, у него 2-0 в лиге АСА. Что касается 35-летнего бойца из Чечни Джанаева, то его новый рекорд в организации - 18-5 (почти всю карьеру он провел тут).

Отметим, что Эмеев является несостоявшимся соперником казахстанской звезды UFC Шавката Рахмонова (19-0). В июле 2020-го Номад должен был дебютировать в лучшей лиге мира поединком с Эмеевым, но снялся с боя из-за травмы.

Рамазан бился в UFC с 2017 по 2022 годы. Одержал пять побед и потерпел три поражения. Он, как и Рахмонов, становился чемпионом лиги M-1 Global.

Добавим, что в главном карде турнира АСА 183 пройдет громкий бой с участием казахстанца:

Прямая трансляция принципиального реванша между казахстанцем и звездным чеченцем за пояс