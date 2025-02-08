Прямая трансляция принципиального реванша между казахстанцем и звездным чеченцем за пояс

Сегодня, 8 февраля, в Краснодаре (Россия) пройдет бойцовский турнир АСА 183. В главном карде ивента состоится реванш между казахстанцем Артемом Резниковым (25-8) и россиянином Юсуфом Раисовым (21-3), сообщает корреспондент Vesti.kz.

Всего в рамках турнира пройдет 14 поединков, а бой Резников - Раисов будет 12-м в очереди. Если прелимы начнутся уже в 17:10 по казахстанскому времени, то главный кард - в 21:00. Приблизительное время выхода в октагон Артема и Юсуфа - 22:00.

В прямом эфире турнир АСА 183 покажет Sport Plus Qazaqstan (первые два часа ивента - на сайте, дальше - на телеканале).

Добавим, что в двух главных боях будут оспариваться титулы чемпионов Гран-при АСА. Сначала схлестнутся средневесы Магомедрасул Гасанов (20-2) и Шамиль Абдулаев (15-1), а затем полусредневесы Альберт Туменов (24-5) и Абубакар Вагаев (23-4). Все они представляют Россию.

Подробнее о реванше между Резниковым и Раисовым можете прочитать ниже. Стоит отметить, что на кону будет стоять новый пояс BMF (Best Media Fighter - Лучший медийный боец), а противостояние будет рассчитано на пять раундов.

Принципиальный реванш казахстанца и звездного чеченца. Закроют все вопросы на этой неделе?