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Любительский бокс
Вчера 16:55
 

Капитан сборной Казахстана по боксу рассказал о последствиях поражения на Олимпиаде

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Капитан сборной Казахстана по боксу рассказал о последствиях поражения на Олимпиаде ©instagram.com/boxingkazakhstan

Капитан национальной команды Казахстана по боксу Айбек Оралбай рассказал о своих переживаниях после поражения на Олимпиаде и о том, с какими боксерами ему тяжело выступать, передают Vesti.kz

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Капитан национальной команды Казахстана по боксу Айбек Оралбай рассказал о своих переживаниях после поражения на Олимпиаде и о том, с какими боксерами ему тяжело выступать, передают Vesti.kz

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 Оралбай вспомнил о поединке с Лорена Альфонсо Домингесом в 1/4 финала боксерского турнира на Олимпиаде в Париже. 

"Когда я проиграл на Олимпиаде, мне снился сон, где я снова боксирую с кубинцем Альфонсо, который выступал за Азербайджан. Из-за этого я не мог нормально спать 2-3 дня. Как только я закрывал глаза, начинал думать, почему не выступил лучше, и это сильно меня беспокоило. Это было тяжело. Я заметил, что проигрываю боксерам, которые предпочитают уклоняться от ударов. Например, на чемпионате мира я проиграл итальянскому боксеру, который тоже использует такую тактику. Мне нравится, когда меня бьют, потому что у меня появляется возможность ответного удара. Сейчас я учусь, как действовать против боксеров, которые убегают", — заявил Айбек Оралбай в интервью Sport Plus.

Напомним, что Оралбай стал капитаном команды после Олимпиады в Париже. Ранее капитаном был Асланбек Шымбергенов.

Оралбай дважды становился чемпионом Азии (2022, 2024), а также является чемпионом юношеских Олимпийских игр (2018), серебряным призером чемпионата мира среди молодежи (2018), чемпионом Азии среди молодежи (2018), победителем и призером международных и национальных турниров в любителях.

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