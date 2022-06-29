Морозову вынесли вердикт после последней победы по контракту с UFC

Казахстанец Сергей Морозов провел против бразильца Раулиана Пайвы лучший из своих поединков в UFC. Такое мнение высказал редактор сайта mma.uno Стив Дункан. В беседе с корреспондентом Vesti.kz он поделился своим мнением о дальнейших перспективах бойца из Казахстана в промоушене.

Морозов выступил на турнире UFC Vegas 57 в Лас-Вегасе (Невада, США), где одержал победу над Пайвой. Видео боя доступно по этой ссылке.

"Морозов, похоже, начинает находить свое место в UFC. Ему удалось найти стабильность. Разнообразный арсенал хорошо проявился в бою с Пайвой. Его победа была непростой, но заслуженной. На мой взгляд, последняя схватка была лучшим выступлением в промоушене. Казахстанец не хватает звезд с неба, но такие бойцы нужны. Это крепкий середняк, который может удивить любого соперника. Я уверен, что Морозов еще подерется в UFC", - отметил Дункан.

Этот бой стал для него последним по контракту с UFC, и пока неизвестно, предложат ли ему новый. В четырех поединках в промоушене 33-летний казахстанец одержал две победы решением - над Халидом Тахой и Пайвой, а также дважды проиграл удушением - Умару Нурмагомедову и Дугласу Сильве де Андраде.

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