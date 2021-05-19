"Многие спрашивают...". Казахский боец ответил на интересующий всех вопрос перед четвертым поединком в UFC

Российский боец смешанных единоборств (ММА), этнический казах Дамир Исмагулов поделился своими мыслями перед очередным боем в UFC, сообщает корреспондент Vesti.kz.

"Многие спрашивают, какие мысли перед боем, что чувствуешь и так далее. Стараешься отвлечься на что-то другое, думать о чем-то другом, когда придет время драться - мы будем драться, а сейчас прогулки, звонки родным, которые на другом конце земли", - написал он на своей странице в Instagram.

Исмагулов, у которого в UFC три победы в трех боях, выступит в ночь на воскресенье, 23 мая, в Лас-Вегасе (Невада, США). Противостоять ему будет бразилец Рафаэль Алвес (19-9). Более подробно о сопернике можно прочитать здесь.

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