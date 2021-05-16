МакГрегор отреагировал на победу Оливейры в бою за пояс Хабиба

Он пытался сам отобрать этот титул у Нурмагомедова.

Конор МакГрегор. Фото: mmamania.com
Новости спорта Смешанные UFC
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Вчера 12:53

Экс-чемпион UFC в двух весовых категориях Конор МакГрегор отреагировал на завоевание бразильцем Чарльзом Оливейрой пояса чемпиона в легком весе, который раньше принадлежал Хабибу Нурмагомедову, передают Vesti.kz.

Напомним, что сегодня на турнире UFC 262  в Хьюстоне (Техас, США) Оливейра досрочно победил американца Майкла Чендлера и завоевал пояс, который стал вакантным после завершения Хабибом карьеры.

"Поздравляю Оливейру с тем, что он стал 11-м чемпионом UFC в легком весе в истории. Интересно, кто станет 12-м...", - написал МакГрегор в своем твиттере.

Напомним, что ирландец пытался отобрать этот титул непосредственно у самого Нурмагомедова, когда в октябре 2018-го потерпел от него досрочное поражение.

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Метки:
МакГрегор Конор МакГрегор-Нурмагомедов UFC Нурмагомедов Хабиб


Смешанные UFC
0
Вчера 12:53
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