Махачев ответил бойцу казахстанского менеджера за "размажу"

Новости спорта MMA UFC
Сегодня 14:30
©UFC

Чемпион легкого веса UFC россиянин Ислам Махачев (24-1) прокомментировал желание его соотечественника Армана Царукяна (20-3) провести реванш. По словам файтера из Дагестана, его экс-соперник пытается заработать себе имя за счет этих разговоров, передают Vesti.kz со ссылкой на "Спорт-Экспресс".

Ранее Царукян, победив на турнире UFC в Лас-Вегасе (Невада, США), заявил, что намеревается провести реванш с Махачевым. По словам Армана, он размажет действующего чемпиона после восьминедельной подготовки. 

"Если руководство захочет поставить его следующим, почему бы и нет? Он пытается на моем имени заработать себе имя, но, я думаю, пора ему уже боями доказывать и самому себя раскачивать. Нравится ли мне, что он так делает? Я не знаю, я не буду оценивать. Пусть дерется, побеждает, и, может, дойдет до титульника", - заявил Махачев.

В апреле 2019-го Махачев и Царукян встретились друг с другом на турнире UFC в Санкт-Петербурге. Ислам одержал победу единогласным решением судей. Сейчас Махачев является чемпионом легкого веса с одной успешной защитой пояса. Что касается Армана, то до сегодняшнего поединка он находился на восьмом месте в рейтинге претендентов.

Также Царукян, чьим менеджером является казахстанец Саят Абдрахманов, вспомнил о своем поединке с казахстанским файтером Дамиром Исмагуловым (24-2). 

Читайте Vesti.kz в

@vestisport @vestikzsport

А еще Vesti.kz есть в TikTok @vestikzsport

Метки:
MMA UFC Махачев Ислам Абдрахманов Саят Россия

Ссылки по теме:

Новости
Сегодня , 14:30
UFC
Махачев ответил бойцу казахстанского менеджера за "размажу"
Сегодня , 13:00
UFC
"Я бил его три раунда, суперлегко". Экс-соперник казаха вспомнил их бой в UFC
Сегодня , 12:00
UFC
Рахмонов подерется с бойцом из топ-3 UFC в октябре - источник
Сегодня , 11:30
UFC
Российский боец пообещал размазать Махачева
Сегодня , 10:30
UFC
Топовый боец казахстанского менеджера одержал победу нокаутом в UFC
Сегодня , 09:01
UFC
Посмотрите на этот удар! Брутальным нокаутом завершился бой на турнире UFC
Сегодня , 08:45
UFC
Король кунг-фу из веса Рахмонова проиграл на турнире UFC
Вчера , 17:35
UFC
Чарльз Оливейра начал встречаться с популярной британской певицей
16 июня, 19:12
UFC
Адвокат Макгрегора выступил с заявлением после обвинения бойца в изнасиловании
16 июня, 12:18
UFC
В UFC отреагировали на обвинения Макгрегора в изнасиловании на баскетбольном матче
© 2008 - 2023 ТОО «EML»