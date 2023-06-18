Топовый боец казахстанского менеджера одержал победу нокаутом в UFC

Топовый представитель легкого веса UFC Арман Царукян (20-3) одержал очередную победу в ведущем промоушене мира. В соглавном бою вечера на турнире UFC on ESPN 47 в Лас-Вегасе (Невада, США) он бился с бразильцем Жоакимом Силвой (12-4), передают Vesti.kz.

Поединок, рассчитанный на три раунда, завершился победой 26-летнего россиянина армянского происхождения техническим нокаутом в третьем раунде. Бой был остановлен за полторы минуты до конца третьего отрезка.

Для Царукяна это седьмая победа в UFC и вторая кряду. Вероятно, на следующей неделе он улучшит свое положение в рейтинге легкого веса. Пока же Арман, чьи интересы представляет казахстанский менеджер Саят Абдрахманов, занимает восьмое место в таблице. Что касается 34-летнего Силвы, то у него под эгидой UFC теперь 4-4.

Ранее в рамках этого же турнира случился брутальный нокаут после удара локтем. Видео эпизода можете посмотреть здесь.

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