"Я бил его три раунда, суперлегко". Экс-соперник казаха вспомнил их бой в UFC

Российский боец UFC Арман Царукян (20-3) вспомнил о своем прошлогоднем противостоянии с казахстанцем Дамиром Исмагуловым (24-2). Он высоко оценил уровень своего экс-оппонента, передают Vesti.kz.

Царукян, комментируя итоги своего сегодняшнего поединка с Жоакимом Силвой (12-4), рассказал о важности досрочной победы в глазах зрителей:

"Я хотел выиграть досрочно, потому что если бы я выиграл решением, обо мне никто бы не говорил. Люди говорили: "О, он выиграл решением у Дамира Исмагулова". Дамир Исмагулов - один из лучших бойцов в нашем дивизионе! Я выиграл у него решением, и вы, ребята, не сказали в мой адрес ни одного хорошего слова. Я бил его три раунда, суперлегко. Это так неуважительно ко мне [не признать значимость этой победы]", - цитирует слова Армана Telegram-канал "Ночь в клетке".

Напомним, что Царукян и Исмагулов провели свой бой в декабре прошлого года. Арман одержал победу единогласным решением судей. Впоследствии Дамир заявил, что был болен и не находился в оптимальных кондициях. После этого от казахстанского файтера были призывы к реваншу, но Царукян дал понять, что ему это не нужно.

Ранее Царукян пообещал размазать действующего чемпиона UFC в легком весе Ислама Махачева (24-1).

Kака - об уходе из "Кайрата", сборной Казахстана, Игите и феномене Адиева