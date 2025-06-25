"Лучше бы молчал". Максум отреагировал на заявление Уланбекова после боя в UFC

Казахстанский боец наилегчайшего веса UFC Азат Максум (15-2) отреагировал на заявления россиянина Тагира Уланбекова (17-2) после очного поединка, передают Vesti.kz.

Напомним, файтеры провели встречу в октагоне на прошедшем турнире UFC в Баку (Азербайджан). По итогам трех раундов судьи единогласно присудили победу бойцу из Дагестана. Однако это решение вызвало волну споров - многие болельщики сочли вердикт судей несправедливым.

Сразу после боя в подтрибунном помещении Уланбеков признался, что Максум устроил ему самый трудный поединок в карьере. Однако спустя сутки россиянин уточнил: это было сказано на эмоциях, и на деле схватка не показалась ему такой сложной.

Азат отреагировал на поведение Тагира, отметив, что тому не стоило дважды высказываться на одну и ту же тему. По мнению Максума, достаточно было сказать это один раз и не возвращаться к сказанному.

"Я удивился, когда услышал это. Не стоило дважды говорить. После боя в октагоне он сам ко мне подошел и сказал, что я был для него самым тяжелым соперником. А потом говорит такие вещи. Лучше бы он молчал, а так он себе же хуже делает", - сказал Максум на YouTube-канале Azamat Sport.

Отметим, что Для Азата Максума это поражение стало вторым в его профессиональной карьере в смешанных единоборствах.