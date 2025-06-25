Боец из команды Хабиба отреагировал на "атаку" со стороны казахстанцев

Российский боец наилегчайшего веса UFC Тагир Уланбеков (17-2) отреагировал на "атаку" недовольных фанатов после поединка с казахстанцем Азатом Максумом (15-2), передают Vesti.kz.

Бойцы встретились в октагоне на недавнем турнире UFC, который состоялся в Баку (Азербайджан). По итогам трех раундов судейская бригада единогласным решением отдала победу спортсмену из Дагестана. Этот вердикт вызвал бурные дискуссии - значительная часть болельщиков посчитала его несправедливым.

Сразу после завершения поединка недовольные фанаты начали массово оставлять комментарии под публикациями в социальных сетях как на официальных страницах UFC, так и у представителей команды Уланбекова. Больше всего критики досталось самому Тагиру и его наставнику Хабибу Нурмагомедову.

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Уланбеков опубликовал пост, призвав всех быть чуть добрее.

"В этот прекрасный солнечный день желаю всем быть чуток добрее, особенно в комментариях", - написал Уланбеков в соцсетях.

Отметим, что Для Азата Максума это поражение стало вторым в его профессиональной карьере в смешанных единоборствах.

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