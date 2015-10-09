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Звезда бокса решил завершить карьеру после супербоя Канело - Кроуфорд

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Звезда бокса решил завершить карьеру после супербоя Канело - Кроуфорд ©Zuffa Boxing

Стали известны планы действующего чемпиона WBA в первом среднем весе - американца Теренса Кроуфорда (41-0, 31 КО) после боя с мексиканцем Саулем Канело Альваресом (41-0, 31 КО), передают Vesti.kz со ссылкой на vRINGe.

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Стали известны планы действующего чемпиона WBA в первом среднем весе - американца Теренса Кроуфорда (41-0, 31 КО) после боя с мексиканцем Саулем Канело Альваресом (41-0, 31 КО), передают Vesti.kz со ссылкой на vRINGe.

13 сентября Кроуфорд поднимется на два дивизиона ради мегафайта Канело. То есть пояса в первом среднем весе ему априори не нужны - не единожды признавался, что не планирует возвращаться и защищать (или проводить унификации).

Сильно похоже на то, что бой с Канело станет последним в карьере Кроуфорда. И это подтверждает организатор ивента - саудовский инвсетор Турки Аль аш-Шейх.

- Все началось с того, что он (Кроуфорд) прилетел ко мне в Лондон и сказал: "Хочу, чтобы этот бой стал моим прощальным боем", - цитирует слова Турки TalkSport.

На кону мегафайта Канело - Альварес звание абсолютного чемпиона суперсреднего веса. Теренс ранее уже дважды был абсолютом - в суперлегком и полусреднем дивизионах. В случае победы он станет первым (среди мужчин в эпоху 4 поясов) абсолютом в трех весах.

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