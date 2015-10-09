Канело предложили провести бой с Алимханулы. Подробности

Эксперты призвали мексиканского боксера Сауля Канело Альвареса (60-2-2, 39 КО) встретиться на ринге казахстанским чемпионом - Жанибеком Алимханулы (17-0, 12 КО), передают Vesti.kz.

Ранее влиятельный промоутер из Саудовской Аравии Турки Аль аш-Шейх заявил, что в числе главных кандидатов на бой с Альваресом рассматриваются британцы Крис Юбенк-младший (35-3, 25 КО) и Хамза Шираз (21-0-1, 17 КО).

Однако, по мнению аналитиков, Алимханулы, являющийся обладателем титулов IBF и WBO в среднем весе, способен подняться на дивизион выше и дать Альваресу бой. Специалисты считают, что Канело пора доказать свою смелость в ринге, выбрав по-настоящему опасного соперника.

"Люди хотят увидеть, как мексиканская звезда Канело докажет, что у него есть хребет, сражаясь с Дэвидом Бенавидесом, а не с Хамзой или Юбенком-младшим в боях типа "дай мне". Если у Канело не хватит хребта, чтобы сразиться с Бенавидесом, ему следует встретиться с Жанибеком Алимханулы", - пишет BoxingNews24.

- Непобежденный чемпион IBF и WBO в среднем весе Жанибек может подняться до 168 фунтов и дать Канело такой бой, которого он не видел со времен своих первых двух боев против Геннадия Головкина в 2017 и 2018 годах, - добавили эксперты.

Напомним, что у Альвареса уже есть следующий соперник. 13 сентября он проведет поединок против американца Теренса Кроуфорда (41-0, 31 КО). Остальные претенденты на бой с ним готовятся к 2026 году.

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