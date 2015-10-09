13 золотых медалей: как Казахстан выступил на чемпионате Азии по борьбе

В городе Вунгтау (Вьетнам) прошел чемпионат Азии по борьбе среди спортсменов возрастных категорий U-17 и U-23, передают Vesti.kz.
По данным пресс-службы ФБК, по итогам турнира сборная Казахстана завоевала 38 медалей: 13 золотых, 12 серебряных и 13 бронзовых.
U-23: греко-римская борьба55 кг. Ерасыл Мамырбеков - 1 место
60 кг. Исхар Курбаев - 1 место
67 кг. Багдат Сабаз - 1 место
77 кг. Акжан Ыкыласов - 1 место
82 кг. Диас Калтай - 3 место
87 кг. Максат Сайлау - 2 место
97 кг. Юсуф Мациев - 2 место
130 кг. Джохар Узаров - 2 место
Вольная борьба (мужчины)61 кг. Мерей Базарбаев - 2 место
70 кг. Майис Алиев - 1 место
74 кг. Нурдаулет Сейлбеков - 3 место
79 кг. Асхаб Хаджиев - 3 место
86 кг. Елнар Шилдебай - 2 место
97 кг. Нурдаулет Бекенов - 2 место
125 кг. Алимжан Салимжан - 3 место
Вольная борьба (женщины)53 кг. Зейнеп Баянова - 3 место
55 кг. Ангелина Первухина - 3 место
59 кг. Виктория Хусаинова - 1 место
62 кг. Тыныс Дубек - 3 место
Командный зачет
Сборная по греко-римской борьбе до 23 лет заняла первое место в общекомандном зачете, по вольной борьбе - второе, по женской борьбе - третье.
U-17: греко-римская борьба45 кг. Куанышбек Жанажол - 1 место
48 кг. Нурдаулет Кумарулы - 1 место
51 кг. Сункар Зарап - 2 место
60 кг. Дамир Акан - 1 место
65 кг. Досбол Шамиль - 1 место
71 кг. Ислам Гасымов - 3 место
92 кг. Адилет Тойшы - 2 место
Женская борьба40 кг. Инжу Баккожа - 3 место
49 кг. Сания Солтангали - 2 место
57 кг. Мадхия Усманова - 2 место
61 кг. Жайдар Мукат - 1 место
65 кг. Нурайым Сайахмет - 3 место
Вольная борьба45 кг. Сабыржан Рахатов - 2 место
48 кг. Темирлан Мурат - 3 место
55 кг. Ибрахим Ыскакбек - 1 место
60 кг. Бекасыл Асамбек - 1 место
71 кг. Нуртай Наров - 2 место
80 кг. Динмухаммед Касымбек - 3 место
92 кг. Бейбарыс Ергали - 3 место
110 кг. Риза Изахар - 3 место
Командный зачет
Сборная по греко-римской борьбе до 17 лет заняла второе место в общекомандном зачете, по вольной борьбе - первое, по женской борьбе - четвертое.
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