13 золотых медалей: как Казахстан выступил на чемпионате Азии по борьбе

В городе Вунгтау (Вьетнам) прошел чемпионат Азии по борьбе среди спортсменов возрастных категорий U-17 и U-23, передают Vesti.kz.

По данным пресс-службы ФБК, по итогам турнира сборная Казахстана завоевала 38 медалей: 13 золотых, 12 серебряных и 13 бронзовых.

U-23: греко-римская борьба

55 кг. Ерасыл Мамырбеков - 1 место



60 кг. Исхар Курбаев - 1 место



67 кг. Багдат Сабаз - 1 место



77 кг. Акжан Ыкыласов - 1 место



82 кг. Диас Калтай - 3 место



87 кг. Максат Сайлау - 2 место



97 кг. Юсуф Мациев - 2 место



130 кг. Джохар Узаров - 2 место

Вольная борьба (мужчины)

61 кг. Мерей Базарбаев - 2 место



70 кг. Майис Алиев - 1 место



74 кг. Нурдаулет Сейлбеков - 3 место



79 кг. Асхаб Хаджиев - 3 место



86 кг. Елнар Шилдебай - 2 место



97 кг. Нурдаулет Бекенов - 2 место



125 кг. Алимжан Салимжан - 3 место

Вольная борьба (женщины)

53 кг. Зейнеп Баянова - 3 место



55 кг. Ангелина Первухина - 3 место



59 кг. Виктория Хусаинова - 1 место



62 кг. Тыныс Дубек - 3 место

Командный зачет

Сборная по греко-римской борьбе до 23 лет заняла первое место в общекомандном зачете, по вольной борьбе - второе, по женской борьбе - третье.

U-17: греко-римская борьба

45 кг. Куанышбек Жанажол - 1 место



48 кг. Нурдаулет Кумарулы - 1 место



51 кг. Сункар Зарап - 2 место



60 кг. Дамир Акан - 1 место



65 кг. Досбол Шамиль - 1 место



71 кг. Ислам Гасымов - 3 место



92 кг. Адилет Тойшы - 2 место

Женская борьба

40 кг. Инжу Баккожа - 3 место



49 кг. Сания Солтангали - 2 место



57 кг. Мадхия Усманова - 2 место



61 кг. Жайдар Мукат - 1 место



65 кг. Нурайым Сайахмет - 3 место

Вольная борьба

45 кг. Сабыржан Рахатов - 2 место



48 кг. Темирлан Мурат - 3 место



55 кг. Ибрахим Ыскакбек - 1 место



60 кг. Бекасыл Асамбек - 1 место



71 кг. Нуртай Наров - 2 место



80 кг. Динмухаммед Касымбек - 3 место



92 кг. Бейбарыс Ергали - 3 место



110 кг. Риза Изахар - 3 место

Командный зачет

Сборная по греко-римской борьбе до 17 лет заняла второе место в общекомандном зачете, по вольной борьбе - первое, по женской борьбе - четвертое.