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13 золотых медалей: как Казахстан выступил на чемпионате Азии по борьбе

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13 золотых медалей: как Казахстан выступил на чемпионате Азии по борьбе ©united world wrestling

В городе Вунгтау (Вьетнам) прошел чемпионат Азии по борьбе среди спортсменов возрастных категорий U-17 и U-23, передают Vesti.kz.

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В городе Вунгтау (Вьетнам) прошел чемпионат Азии по борьбе среди спортсменов возрастных категорий U-17 и U-23, передают Vesti.kz.

По данным пресс-службы ФБК, по итогам турнира сборная Казахстана завоевала 38 медалей: 13 золотых, 12 серебряных и 13 бронзовых.

U-23: греко-римская борьба

  • 55 кг. Ерасыл Мамырбеков - 1 место
  • 60 кг. Исхар Курбаев - 1 место
  • 67 кг. Багдат Сабаз - 1 место
  • 77 кг. Акжан Ыкыласов - 1 место
  • 82 кг. Диас Калтай - 3 место
  • 87 кг. Максат Сайлау - 2 место
  • 97 кг. Юсуф Мациев - 2 место
  • 130 кг. Джохар Узаров - 2 место

    • Вольная борьба (мужчины)

  • 61 кг. Мерей Базарбаев - 2 место
  • 70 кг. Майис Алиев - 1 место
  • 74 кг. Нурдаулет Сейлбеков - 3 место
  • 79 кг. Асхаб Хаджиев - 3 место
  • 86 кг. Елнар Шилдебай - 2 место
  • 97 кг. Нурдаулет Бекенов - 2 место
  • 125 кг. Алимжан Салимжан - 3 место

    • Вольная борьба (женщины)

  • 53 кг. Зейнеп Баянова - 3 место
  • 55 кг. Ангелина Первухина - 3 место
  • 59 кг. Виктория Хусаинова - 1 место
  • 62 кг. Тыныс Дубек - 3 место

    • Командный зачет

    Сборная по греко-римской борьбе до 23 лет заняла первое место в общекомандном зачете, по вольной борьбе - второе, по женской борьбе - третье.

    U-17: греко-римская борьба

  • 45 кг. Куанышбек Жанажол - 1 место
  • 48 кг. Нурдаулет Кумарулы - 1 место
  • 51 кг. Сункар Зарап - 2 место
  • 60 кг. Дамир Акан - 1 место
  • 65 кг. Досбол Шамиль - 1 место
  • 71 кг. Ислам Гасымов - 3 место
  • 92 кг. Адилет Тойшы - 2 место

    • Женская борьба

  • 40 кг. Инжу Баккожа - 3 место
  • 49 кг. Сания Солтангали - 2 место
  • 57 кг. Мадхия Усманова - 2 место
  • 61 кг. Жайдар Мукат - 1 место
  • 65 кг. Нурайым Сайахмет - 3 место

    • Вольная борьба

  • 45 кг. Сабыржан Рахатов - 2 место
  • 48 кг. Темирлан Мурат - 3 место
  • 55 кг. Ибрахим Ыскакбек - 1 место
  • 60 кг. Бекасыл Асамбек - 1 место
  • 71 кг. Нуртай Наров - 2 место
  • 80 кг. Динмухаммед Касымбек - 3 место
  • 92 кг. Бейбарыс Ергали - 3 место
  • 110 кг. Риза Изахар - 3 место

    • Командный зачет

    Сборная по греко-римской борьбе до 17 лет заняла второе место в общекомандном зачете, по вольной борьбе - первое, по женской борьбе - четвертое.

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