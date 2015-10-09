Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция +7 (700) 3 888 188
Реклама +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
Россия
Сегодня 08:46
 

Нуралы Алипа "исключили" из "Зенита" и напомнили о провале в сборной

  Комментарии

Поделиться
Нуралы Алипа "исключили" из "Зенита" и напомнили о провале в сборной ©ФК "Зенит"

Российский спортивный портал "Спорт День за Днем" поместил защитника сборной Казахстана и российского "Зенита" Нуралы Алипа в список игроков, которым надо покинуть клуб, сообщают Vesti.kz.

Поделиться

Российский спортивный портал "Спорт День за Днем" поместил защитника сборной Казахстана и российского "Зенита" Нуралы Алипа в список игроков, которым надо покинуть клуб, сообщают Vesti.kz.

Срок контракта: до 30 июня 2028 года.

Количество матчей в сезоне-2024/25: 29/43 (19/30 в РПЛ).

На две позиции в центре защиты у "Зенита" претендуют четыре человека, и среди них Алип выглядит аутсайдером, что заметно по игровому времени:

  • Нино - 2570 минут, 30 - матчей в старте.
  • Страхинья Эракович - 1605 минут, 19 матчей - в основном составе.
  • Ваня Дркушич - 445 минут, 5 матчей - в основном составе (в отличие от Алипа пришел в "Зенит" только в январе);
  • Нуралы Алип - 984 минуты, семь матчей - в стартовом составе.

Алип много ошибался, а самое главное - он потерял свое преимущество. Раньше Семак выпускал Алипа в защите как гражданина страны ЕАЭС, чтобы уложиться в лимит на легионеров. Но после того, как Дуглас Сантос стал гражданином России, в этом пропала надобность. 

Алип по-прежнему вызывается в сборную Казахстана, но отсутствие игровой практики сказывается на его уровне. Именно после ошибки 25-летнего защитника казахстанцы пропустили единственный мяч от Северной Македонии в матче отбора к Чемпионату мира-2026. Казахстан проиграл тот матч (0:1) и, по сути, лишился шансов выйти в финальный турнир.

Если так будет и дальше продолжаться, то Алип потеряет место и в национальной команде. Поэтому ему стоит уйти в команду РПЛ рангом ниже или вернуться в чемпионат Казахстана, чтобы приносить пользу своей стране.


Чемпионат Казахстана по футболу 2025   •   Казахстан, Костанайская обл., Костанай   •   Тур 14, мужчины
29 июня 18:00   •   не начат
Тобол
Тобол
(Костанай)
- : -
Женис
Женис
(Астана)
Кто победит в основное время?
Тобол
Ничья
Женис
Проголосовало 0 человек

Реклама

Живи спортом!