В "Барселоне" конфликт из-за чемпиона Европы: лидеры против трансфера

Полузащитники "Барселоны" Педри и Гави выразили обеспокоенность возможным переходом Нико Уильямса из "Атлетика", передают Vesti.kz.

По информации Don Balon, молодые лидеры команды не поддерживают идею подписания форварда, поскольку считают, что его поведение вне поля может негативно сказаться на 17-летнем таланте Ламине Ямале.

Влияние вне поля вызывает тревогу

Хотя в "Барселоне" высоко оценивают игровые качества Уильямса, в раздевалке клуба настороженно относятся к его внефутбольной активности. По мнению Педри и Гави, во время сборов сборной Испании Ламин Ямаль терял концентрацию, проводя много времени с Нико - включая съемки в TikTok и ночные выходы.

Наставник "Барсы" Ханси Флик уже начал подготовку к усиленному контролю за дисциплиной в команде. Немецкий тренер не хочет рисковать внутренней стабильностью коллектива. В случае прихода Уильямса он намерен усилить надзор за молодыми игроками и привлечь ветеранов - в частности, Роберта Левандовски и Иньиго Мартинеса - для менторства.

Профилактика конфликтов

Педри и Гави, обеспокоенные возможной потерей фокуса Ямалем, призвали опытных игроков клуба быть готовыми к вмешательству в случае проблем. При этом в клубе все еще рассматривают подписание Уильямса как потенциальное усиление, однако риски, связанные с атмосферой в раздевалке, могут сыграть ключевую роль в итоговом решении.

Уильямс выступает за "Атлетик" с 2021 года. С 2022-го привлекается в сборную Испании, с которой выиграл чемпионат Европы-2024.