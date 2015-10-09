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"Казахский король нокаутов" поднялся в рейтинге после завоевания пояса

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"Казахский король нокаутов" поднялся в рейтинге после завоевания пояса ©Турар Казангапов, Vesti.kz

Казахстанский боксер Султан Заурбек (20-0, 13 КО), известный под прозвищем "Казахский король нокаутов", улучшил свое положение в рейтинге WBO, передают Vesti.kz.

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Казахстанский боксер Султан Заурбек (20-0, 13 КО), известный под прозвищем "Казахский король нокаутов", улучшил свое положение в рейтинге WBO, передают Vesti.kz.

В рейтинге второго полулегкого веса по версии Всемирной боксерской организации он поднялся с 15-го на 14-е место. Чемпионом дивизиона WBO остается мексиканец Эмануэль Наваррете.

В топ-3 рейтинга входят Чарли Суарес (Филиппины), Кеничи Огава (Япония) и Марк Магсайо (Филиппины).

Напомним, 5 апреля на вечере бокса в Астане Заурбек одержал победу решением судей над южноафриканцем Азингой Фузиле (18-3, 12 КО) и завоевал пояс IBF Inter-Continental во втором полулегком весе.

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