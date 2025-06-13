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Клубный чемпионат мира 2025
Сегодня 07:58
 

"Реал" учинил разгром на клубном чемпионате мира

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"Реал" учинил разгром на клубном чемпионате мира ©x.com/realmadrid

Мадридский "Реал" одержал победу над австрийским "Ред Булл Зальцбург" в заключительном туре группового этапа клубного чемпионата мира, который проходит в США, сообщают Vesti.kz.

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Мадридский "Реал" одержал победу над австрийским "Ред Булл Зальцбург" в заключительном туре группового этапа клубного чемпионата мира, который проходит в США, сообщают Vesti.kz.

Встреча группы H, состоявшаяся на стадионе "Линкольн Файненшел Филд" в Филадельфии завершилась победой испанского клуба со счетом 3:0.

Первый гол был забит на 40-й минуте - отличился Винисиус Жуниор. На 45+3 минуте Виниус уже ассистировал Федерико Вальверде - 2:0. Окончательный результат на 84-й минуте оформил Гонсало Торрес.

Такм образом, "Реал" набрал семь очков и занял первое место в квартете. Саудовский "Аль-Хиляль" с пятью баллами стал вторым, а "Ред Булл Зальцбург", у которого четыре очка, занял третье место. Мексиканская "Пачука" осталась без набранных баллов.


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