"Реал" учинил разгром на клубном чемпионате мира

Мадридский "Реал" одержал победу над австрийским "Ред Булл Зальцбург" в заключительном туре группового этапа клубного чемпионата мира, который проходит в США, сообщают Vesti.kz.

Встреча группы H, состоявшаяся на стадионе "Линкольн Файненшел Филд" в Филадельфии завершилась победой испанского клуба со счетом 3:0.

Первый гол был забит на 40-й минуте - отличился Винисиус Жуниор. На 45+3 минуте Виниус уже ассистировал Федерико Вальверде - 2:0. Окончательный результат на 84-й минуте оформил Гонсало Торрес.

Такм образом, "Реал" набрал семь очков и занял первое место в квартете. Саудовский "Аль-Хиляль" с пятью баллами стал вторым, а "Ред Булл Зальцбург", у которого четыре очка, занял третье место. Мексиканская "Пачука" осталась без набранных баллов.