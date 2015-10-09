Как "маленький GGG" посеял сомнения в Кроуфорде перед боем с Канело

Бывший чемпион мира британец Джордж Гроувз считает, что американцу Теренсу Кроуфорду (41-0, 31 КО) будет крайне сложно победить мексиканца Сауля Канело Альвареса (63-2-2, 39 КО) во втором среднем весе, передают Vesti.kz.

Бой за титул абсолютного чемпиона мира состоится 13 сентября в Лас-Вегасе и будет транслироваться на платформе Netflix.

Резкий переход Кроуфорда в новый вес

По мнению Гроувза, как пишет Boxingnews24.com, главный вызов для Кроуфорда - это не мастерство Канело, а значительная разница в физике. Кроуфорд, ранее выступавший в первом среднем весе (154 фунта), пропускает категорию среднего веса (160) и поднимается сразу на 168 фунтов. Такой скачок - 14 фунтов вверх - делает задачу особенно сложной, учитывая естественное преимущество Альвареса в габаритах.

Кроуфорду 37 лет, и, по словам Гроувза, его подвижность снизилась, что вынуждает чаще вступать в размены ударами. Это отличается от его стиля на раннем этапе карьеры. Кроме того, Кроуфорд уже год не выходил в ринг.

Бой с "маленьким GGG" показал пределы Кроуфорда

Предыдущий поединок Кроуфорда против Исраила Мадримова, которого в боксерских кругах называют "маленьким GGG", стал показателем его ограничений в более тяжелых весах. В бою, прошедшем в первом среднем весе, Кроуфорд пропустил рекордное количество ударов за карьеру и выглядел уставшим. Несмотря на это, сам он не признает, что в том бою встретил равного соперника.

Теперь, по мнению Гроувза, Кроуфорд усложняет себе задачу - он не провел промежуточный бой, пропустил адаптационный этап и сразу выходит на Альвареса.

Финансовый интерес как главный мотив

Гроувз также отметил, что мотивация Кроуфорда может быть в первую очередь финансовой. По разным данным, за бой с Канело он может заработать около 50 миллионов долларов. Многие болельщики считают, что именно этот фактор стал решающим для выхода на ринг против столь крупного соперника.

Победа Кроуфорда - почти невозможна

"Это будет очень тяжелый бой для Кроуфорда. Габариты имеют значения, и это большая часть уравнения. В боксе может случиться все, но победить Канело в суперсреднем весе - почти невыполнимая задача для него", - заявил Гроувз в интервью Ring Magazine.

Он также добавил, что стиль боя, которого ожидают организаторы, - агрессивный, с открытыми обменами - работает в пользу Альвареса. А Кроуфорд в более тяжелых категориях пока не показал силы удара и потерял боевой ритм.