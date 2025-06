"Ман Сити" устроил разгром и сотворил историю

"Манчестер Сити" одержал победу наю "Ювентусом" в заключительном туре группового этапа клубного чемпионата мира, сообщают Vesti.kz.

"Горожане" разгромили туринский клуб со счетом 5:2. Это первая в истории встреча, в которой "горожане" забили итальянскому гранду больше одного мяча - до этого максимум был лишь один гол за матч.

Команда Хосепа Гвардиолы уверенно заняла первое место в группе и вышла в 1/8 финала, где теперь сразится с мощным представителем Саудовской Аравии - "Аль-Хилялем".

Phil makes it four! 💫@FIFACWC | June 14 - July 13 | Every Game | Free | https://t.co/qHE6dSCgcV | #FIFACWC | #TakeItToTheWorld pic.twitter.com/u6meTLuF8V