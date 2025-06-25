Экс-боец UFC назвал победителя поединка Рахмонов - Махачев

Бывший боец UFC в легком дивизионе Дамир Исмагулов высказал мнение на тему возможного в будущем поединка россиянина Ислама Махачева (27-1) против Шавката Рахмонова (19-0), передают Vesti.kz со ссылкой на Betonmobile.

"Не знаю. С одной стороны Шавкат, у которого почти все бои закончены досрочно, кроме одного. Он дерется ярко, забирает бонусы. Единственное, Шавкат не такой хайповый, не такой прям интересный в плане медийности", - считает Исмагулов.

- Но мы понимаем, какой уровень у Шавката в плане боев - он очень сильный боец, может конкурировать с чемпионом и забрать пояс. Если он будет драться против Махачева, то надо понимать, что большой плюс Шавката в этом бою - его габариты. Высокий, длинные руки и ноги, хорошая защита от борьбы и, что самое главное, - хорошая выносливость.

Но сама борьба Шавката, так скажем, довольно средняя. Но сможет ли Махачев так бороть в полусреднем весе, как в легком? Как мы знаем, он много гоняет веса и здесь уже не будет в этом преимущества. Мое мнение - Рахмонов победит Махачева.

Шавката тяжело засабмитить, у него очень хороший грэпплинг, а в ударке он будет лучше, и за счет длины рук и ног перестреляет Махачева. Тем более, в любителях Шавкат часто дрался против хороших борцов. Да, проигрывал, но набрал обороты в борьбе. Мое мнение - 60 на 40 в пользу того, что Шавкат победит Ислама, - заявил Дамир Исмагулов.

Напомним, что лучший боец UFC P4P (вне зависимости от весовой категории) Ислам Махачев оставил пояс чемпиона легкого веса и перебрался в полусредний дивизион, где выступает Шавкат Рахмонов.

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