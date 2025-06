Стремительным нокатуом обернулся бой экс-чемпиона в главном поединке вечера

В Кэрнсе (Австралия) на арене Convention Centre состоялся вечер бокса, главным событием которого стал поединок местного экс-чемпиона мира в суперлегком весе (до 63,5 кг) Лиама Паро (26-1, 16 КО), передают Vesti.kz со ссылкой на vRINGe.

Для австралийца это был первый бой после потери титула - и он уверенно напомнил о себе публике.

Паро досрочно одолел американца Джонатана Наварро (18-2, 9 КО). В пятом раунде левша из Австралии мощным левым боковым отправил соперника на настил ринга. Наварро сумел подняться и завершить раунд, однако на шестую трехминутку уже не вышел - команда отказалась от продолжения боя. Таким образом, техническим нокаутом победу одержал экс-чемпион.

