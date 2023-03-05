Легендарный Джон Джонс вернулся и стал новым чемпионом тяжелого веса UFC

Новости спорта MMA UFC
Сегодня 11:55
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В UFC появился новый чемпион тяжелого веса, и им стал именитый американец Джон Джонс (27-1-0-1). В главном поединке вечера на турнире UFC 285 в Лас-Вегасе (Невада, США) он бился с французом Сирилом Ганом (11-2), сообщает корреспондент Vesti.kz.

Поединок, рассчитанный на пять раундов, завершился уже на третьей минуте поединка. Джонсу удалось провести тейкдаун, а затем взять соперника на удушающий прием. После непродолжительного сопротивления Сирил все же сдался.

Для 35-летнего Джонса это был первый бой за более чем три года. Он впервые выступил в тяжелом весе и сразу же стал чемпионом. Что касается 32-летнего Гана, то он потерпел второе поражение в карьере и вновь в чемпионском поединке за титул UFC.

Ранее на этом же турнире победу одержал казахстанец Шавкат Рахмонов (17-0), а Валентина Шевченко (23-4) сенсационно проиграла и упустила свой пояс. 

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Метки:
MMA UFC США Франция Лас-Вегас Рахмонов Шавкат Казахстан Шевченко Валентина

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