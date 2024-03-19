Казахстанцы "атаковали" нового соперника Рахмонова: он ответил фразой Головкина

Новости спорта MMA UFC
Сегодня 11:51
©UFC

Казахстанские фанаты смешанных единоборств (ММА) "атаковали" в соцсетях австралийского бойца UFC Джека Делла Маддалену (17-2) после того, как тот бросил вызов непобежденному казахстанцу Шавкату Рахмонову (18-0), передают Vesti.kz. Об этом рассказал сам Маддалена.

По словам австралийца, ему приятно такое внимание казахстанцев и теперь он хочет посетить Казахстан.

"Наш бой будет большим боем, отличным боем и Big Drama Show (прим. - коронная фраза Геннадия Головкина), как они говорят в Казахстане. Да, мой Instagram сейчас завален казахстанскими флагами, но я уважаю, это реально круто. Но я хочу увидеть и показать им австралийские флаги - так что, соотечественники-австралийцы, поднажмите! Мне приятно внимание казахстанцев. Я хотел бы съездить в Казахстан. Я хочу побить Шавката и съездить в Казахстан, посмотреть, что там да как!", - сказал Маддалена в интервью ESPN.

Ранее австралиец заявил, что готов подраться с Рахмоновым в августе, пообещав шокировать мир и финишировать "Номада".

Шавкат Рахмонов "получил" бой за титул UFC: есть дата и соперник

Напомним, Маддалена бросил вызов Рахмонову после победы над бразильцем Гилбертом Бернсом (22-7) на турнире UFC 299, который прошел 10 марта в Майами (США, штат Флорида). Казахстанец ответил ему.

Благодаря этому успеху австралиец взлетел на пятое место в рейтинге UFC полусреднего веса, где Рахмонов замыкает тройку лучших.

Метки:
Рахмонов Шавкат Казахстан UFC MMA
Новости
Сегодня , 12:48
UFC
Первый турнир UFC в Казахстане: как и почему он сорвался?
Сегодня , 11:51
UFC
Казахстанцы "атаковали" нового соперника Рахмонова: он ответил фразой Головкина
Сегодня , 11:33
UFC
В UFC объявили о разработке боя Рахмонова против бойца из топ-5
Сегодня , 09:48
UFC
Дебютант UFC передумал драться с Рахмоновым? Угрожал нокаутом
Сегодня , 08:00
UFC
Боец из топ-5 UFC пригрозил Рахмонову и объявил дату боя
Вчера , 20:49
UFC
Чемпион UFC захотел подраться с Макгрегором
Вчера , 11:23
UFC
Конор Макгрегор раскрыл детали контракта с UFC
17 марта, 08:40
UFC
Участники соглавного боя UFC устроили потасовку после вердикта судей (Видео)
17 марта, 08:18
UFC
Легенда UFC возвращается в октагон: есть дата и соперник
17 марта, 07:59
UFC
Неожиданное событие произошло на турнире UFC: подробности
© 2008 - 2024 ТОО «EML»