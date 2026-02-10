Казахстанец из UFC высказался о победе нокаутом за 12 миллионов

Казахстанский боец полусреднего веса UFC Николай Веретенников (14-7) высказался о первой победе нокаутом в американском промоушене, передают Vesti.kz.

Напомним, на прошедшем 8 февраля турнире UFC Fight Night 266 в Лас-Вегасе (штат Невада, США) 35-летний спортсмен за один раунд финишировал американца Нико Прайса (16-10).

"Я не выхожу в клетку один. За мной стоит моя команда, моя семья и мои фанаты. Каждая спарринговая сессия, каждая тренировка, каждый тяжёлый момент — мы проходили через всё это вместе. Спасибо за эту победу, за вашу веру и поддержку. Эта победа — наша, и это только начало", - написал Веретенников в соцсетях.



За досрочную победу казахстанец по новой бонусной системе получил 25 тысяч долларов (более 12 миллионов тенге).

Стоит отметить, что этот поединок стал дебютным для Николая Веретенникова после заключения нового контракта с UFC. В январе казахстанский боец подписал соглашение на четыре боя, несмотря на то что осенью 2025 года он был близок к уходу из организации после трёх поражений в четырёх последних встречах.

