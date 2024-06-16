Казах из UFC узнал цену третьей победы в лучшей лиге мира

Новости спорта MMA UFC
Сегодня 08:44
©Кадр из видео

UFC отреагировал на третью победу казахстанского бойца наилегчайшего веса Асу Алмабаева (20-2), которому предрекает попадание в топовый рейтинг своего дивизиона, передают Vesti.kz.

В рамках турнира в Лас-Вегасе (штат Невада, США) казахстанец судейским решением победил американца Хосе Джонсона (16-9)

Таким образом Алмабаев отпраздновал 20-й успех в ММА при двух неудачах. Джонсон потерпел девятое поражение при 16 выигрышах.

"Восхождение в рейтинге.

Асу Алмабаев продемонстрировал доминирующую выступление и заслужил победу на UFC Vegas 93", - говорится в сообщении UFC в соцсетях.

До этого турнира Алмабаев не входил в топ-15 наилегчайшего веса UFC, но теперь, судя по всему, появится в рейтинге.

При этом он вызвал на бой четвертого номера рейтинга, подробности - здесь.

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Алмабаев Асу UFC MMA

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