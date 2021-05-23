"Каждый день сражался, чтобы вернуться!". Исмагулов прокомментировал победу в UFC после травмы

Казахский боец из России Дамир Исмагулов (23-1) высказался о том, как непросто ему далось победное возвращение в клетку, сообщают Vesti.kz.

Минувшей ночью он победил бразильца Рафаэля Алвеса на турнире UFC Vegas 27 в Лас-Вегасе (Невада, США), до этого из-за травмы не проводив боев с августа 2019 года.

В своем аккаунте в Instagram Исмагулов опубликовал фото, которое сделал после успеха, а также давний снимок, где он в инвалидном кресле.

"Они говорили, что Дамир вернулся, чтобы сражаться, но я каждый день сражался, чтобы вернуться! Разница между первым и вторым фото почти два года... Спасибо всем, кто разделил это время со мной! Всех с победой!" - подписал фото боец.

Видео полного боя, или как казах из России Дамир Исмагулов одержал четвертую победу в UFC

Напомним, что в официальную статистику Исмагулову добавили три победы. По этому показателю он приблизился к чемпиону UFC в своем дивизионе.

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