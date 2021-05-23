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Дамир Исмагулов приблизился к чемпиону UFC по количеству побед в дивизионе

Он много времени пропустил из-за травмы.

Дамир Исмагулов приблизился к чемпиону UFC по количеству побед в дивизионе
Фото: UFC©️
Новости спорта Смешанные UFC
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Казахский боец из России Дамир Исмагулов вышел на третье место в легком дивизионе UFC по количеству побед, одержанных подряд, передает "Чемпионат".

Так, его выигрыш в поединке с бразильцем Рафаэлем Алвесом на турнире UFC Vegas 27 в Лас-Вегасе (Невада, США) стал для бойца четвертым кряду.

Лидирует в этой статистике действующий чемпион UFC Чарльз Оливейра, одержавший девять побед подряд. По семь выигрышей - у Бенеила Дариуша и Ислама Махачева, которые делят второе место.

Напомним, что бой против Алвеса стал для Исмагулова первым с августа 2019 года. Больше полутора лет боец пропустил из-за травмы. 

Видео боя, или как казах из России Дамир Исмагулов одержал четвертую победу в UFC

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Метки:
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