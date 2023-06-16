Жалгас Жумагулов отреагировал на срыв очередного боя в UFC

Новости спорта MMA UFC
Сегодня 07:34
©instagram.com/zhumagulov_zhalgas

Казахстанский боец смешанных единоборств Жалгас Жумагулов прокомментировал срыв своего боя в UFC, сообщают Vesti.kz.

17 июня в рамках турнира UFC on ESPN 47 в Лас-Вегасе (Невада, США) он должен был подраться с бразильцем Фелипе Бунесом, но соперник снялся с боя из-за травмы.

"У этой прически 2-0 в UFC - даже без выхода в октагон. Еще один соперник не хочет рисковать и снимается с боя", - пишет Жалгас в соцсетях.

Напомним, что изначально Жумагулов должен был встретиться с американцем Нэйтом Манессом, но тот получил травму и его заменил бразилец Рафаэль Эстевам. Однако Эстевам не смог сделать вес и бой отменили. На этом фоне Жумагулова назвали "самым невезучим парнем в UFC".

"Считал бы себя "гусем". Жумагулов - о принципах и согласии на бой со сломанной ногой

Читайте Vesti.kz в

@vestisport @vestikzsport

А еще Vesti.kz есть в TikTok @vestikzsport

Метки:
Жумагулов Жалгас MMA Казахстан Актобе UFC

Ссылки по теме:

Новости
Сегодня , 09:42
UFC
Макгрегора обвинили в жестоком изнасиловании во время финального матча НБА
Сегодня , 09:00
UFC
Все его избегают? Четвертый соперник за два месяца слетел с боя против казахстанца в UFC
Сегодня , 07:51
UFC
Жумагулов получил нового соперника и дату боя в UFC
Сегодня , 07:34
UFC
Жалгас Жумагулов отреагировал на срыв очередного боя в UFC
Сегодня , 07:17
UFC
Самый невезучий парень UFC из Казахстана остался без соперника за день до боя
Вчера , 23:42
UFC
"Сможет ярко заявить о себе". Казахстанского бойца оценили перед дебютом в UFC
Вчера , 22:19
UFC
Тренер Рахмонова ответил на вопрос о его следующем бое
Вчера , 15:53
UFC
Жумагулова похвалили и предрекли ему победу в следующем бою в UFC
Вчера , 14:56
UFC
"Считал бы себя "гусем". Жумагулов - о принципах и согласии на бой со сломанной ногой
Вчера , 14:18
UFC
"Подпишем новый контракт". Жалгас Жумагулов заявил о намерении продолжить карьеру в UFC
© 2008 - 2023 ТОО «EML»