"Считал бы себя "гусем". Жумагулов - о принципах и согласии на бой со сломанной ногой

Казахстанский файтер UFC Жалгас Жумагулов (14-8) в преддверии поединка с бразильцем Фелипе Бунесом (13-6) дал эксклюзивное интервью YouTube-каналу Vesti.kz. В нем он также рассказал о своих принципах и объяснил, почему он не боец, а воин.

- В Казахстане болельщики очень требовательны, поэтому иногда случается критика. Не раз видел, как говорят, что Жалгас принимает любой бой, выходит на коротком уведомлении, дерется с топами. Не считаешь ли, что многие бойцы в такой же ситуации выбирали бы соперников, чтобы путь был более гладким?

- Знаешь, во-первых, это мое воспитание, меня так отец воспитал, я вырос в таком районе. Считаю, что есть бойцы, а есть воины. Бойцы - это те, кто строит свою карьеру, выбирает себе соперников, грамотно идут. Я же воспитан как воин. Раньше, когда я был молодым, на районе постоянно: "Будешь с ним драться?", и никогда в жизни не было такого, чтобы я отказывался. Я так воспитан. Если я откажусь, то для меня это будет плохо.

Я не хочу себя нахваливать, но у меня были моменты, когда я был с поломанной ногой. После боя с Манелом Капом у меня нога была сломана, кость пополам. Мне Саят (менеджер) писал и предлагал бой, выйти на замену. Я говорю: "А че, брат, ты же понимаешь, что у меня нога сломана?". В принципе, вот так вот сказал. Ну и я: "Без проблем, давай, выйду". Мне, в общем, повезло, что мой соперник отказался драться (смеется). Я не из тех, кто отказывается, кто выбирает соперников. Кого дадут - с любым буду драться, и не жалею об этом. Я бы потом жалел, если бы выбирал соперников, отказывался от боев. Я бы себя считал каким-нибудь "гусем".

Полностью интервью с Жумагуловым можно посмотреть здесь:

Напомним, что уже в это воскресенье, ориентировочно в 06:00 утра по столичному времени, в Лас-Вегасе (Невада, США) пройдет бой Жалгаса с Бунесом. Это будет его седьмой поединок в промоушене. На данный момент у него одна победа и пять поражений в UFC.

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