Бой Жалгаса Жумагулова в UFC отменен. Известна причина

Бой казахстанского бойца Жалгаса Жумагулова на турнире UFC 288 отменен, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Отмечается, что у соперника казахстанца - бразильца Рафаэля Эстевама возникли проблемы со сгонкой веса.

Rafael Estevam vs. Zhalgas Zhumagulov has been canceled due to Estevam weight problems. The debut of "Zhaddy The Baddy" has unfortunately been postponed. #UFC288 — Nolan King (@mma_kings) May 5, 2023

Их бой был запланирован на 6 мая. При этом Жумагулов ранее должен был сразиться с американцем Нэйтом Манессом, но тот получил травму.

Что касается самого казахстанца, то он сделал вес.

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На данный момент Жумагулов провел в крупнейшем промоушене шесть боев, в которых одержал одну победу и потерпел пять поражений.

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