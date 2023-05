Бой Жалгаса Жумагулова в UFC отменен. Известна причина

Бой казахстанского бойца Жалгаса Жумагулова на турнире UFC 288 отменен, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Отмечается, что у соперника казахстанца - бразильца Рафаэля Эстевама возникли проблемы со сгонкой веса.

Rafael Estevam vs. Zhalgas Zhumagulov has been canceled due to Estevam weight problems. The debut of "Zhaddy The Baddy" has unfortunately been postponed. #UFC288