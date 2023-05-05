Жалгас Жумагулов сделал заявление перед боем в UFC

Казахстанский боец Жалгас Жумагулов сделал заявление перед следующим боем в UFC, сообщает корреспондент Vesti.kz.

6 мая в рамках турнира UFC 288 он встретится с Рафаэлем Эстевамом из Бразилии. При этом Жумагулов должен был сразиться с американцем Нэйтом Манессом, но тот получил травму.

"Ассаламалейкум всем! Слава богу, я сделал вес. Иншаллах, завтра одержим победу, покажите поддержку, спасибо!" - заявил Жумагулов на видео в сторис своего Instagram. Кроме того, он опубликовал фотографию со сгонки веса.

На данный момент Жумагулов провел в крупнейшем промоушене шесть боев, в которых одержал одну победу и потерпел пять поражений.

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