Жалгас Жумагулов объявил новую дату боя в UFC

Новости спорта MMA UFC
Вчера 11:38 Комментарии 1
©instagram.com/zhumagulov_zhalgas

Казахстанский боец смешанных единоборств (ММА) Жалгас Жумагулов поделился новостями о своем следующем бое в UFC, сообщают Vesti.kz.

"Предложили выйти на замену 20 мая, я согласился, начал готовиться, но соперник отказался со мной драться. Теперь, Иншаалах, июнь-июль", - сказал Жумагулов в сторис в Instagram.

Напомним, что казахстанец должен был выступить 6 мая на турнире UFC 288 в Ньюарке с бразильцем Рафаэлем Эстевамом, однако у бразильца возникли проблемы со сгонкой веса и бой отменили.

Причем изначально Жумагулов должен был подраться с американцем Нэйтом Манессом, но тот получил травму и его заменил Эстевам.

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На данный момент Жумагулов провел в UFC шесть боев, в которых одержал одну победу и потерпел пять поражений. У казахстанца остался один бой по контракту с промоушеном.

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Метки:
Жумагулов Жалгас MMA Казахстан Актобе UFC
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