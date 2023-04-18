В США вынесли печальный вердикт Жумагулову в UFC

Американский журналист Джек МакКаферри похоронил перспективы казахстанского бойца Жалгаса Жумагулова (14-8) в UFC. В беседе с корреспондентом Vesti.kz эксперт заявил, что его судьба в промоушене предрешена, а также объяснил причины такого исхода.

6 мая на турнире UFC 288 в Ньюарке (Нью-Джерси, США) Жумагулов будет драться с небитым бразильцем Рафаэлем Эстевамом, который дебютирует в мировом промоушене. Он должен был встретиться с американцем Натаном Манессом, но тот получил травму.

"Жалгас Жумагулов - самый обычный боец. Он не хуже и не лучше большинства представителей UFC. Однако у него очень низкая популярность. Он не умеет привлекать к себе внимание, ему не удалось завоевать любовь болельщиков. Большинство его поединков были упорными, но скучными. Они были близкими, но победу отдавали тому, кто больше нравится зрителям. Его бой с новичком - это шанс для дебютанта. Жумагулову отведена роль первой ступеньки для дебютанта. Думаю, что шанс победить у него лишь досрочно или при заметном преимуществе.

Даже в случае успеха Жумагулов покинет промоушен. У него плохая статистика, он немолод, а самое главное - в UFC появились два других казахстанца. Молодые казахские бойцы станут последней причиной исключения Жумагулова из UFC", - отметил МакКаферри.

На данный момент Жумагулов провел в крупнейшем промоушене шесть боев, в которых одержал одну победу и потерпел пять поражений.

Елена РЫБАКИНА - о главных соперницах, победе на "Шлеме" и отношениях с игроком "Челси"