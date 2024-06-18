Историческая победа Алмабаева не впечатлила UFC. Подробности

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Казахстанский боец Асу Алмабаев (20-2) не попал в обновленную версию рейтинга UFC в наилегчайшей категории, передает Vesti.kz.

В минувшие выходные на турнире по смешанным единоборствам UFC on ESPN 58 в Лас-Вегасе (США) Алмабаев впервые в своей карьере выступил в главном карде. Казахстанец одержал уверенную победу единогласным решением судей (трижды по 30-27) над американцем Хосе Джонсоном (16-9).

После этого, Асу бросил вызов четвертому номеру рейтинга новозеландцу Каю Кара-Франсу (24-11).

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Тем не менее, третья подряд победа не впечатлила боссов UFC, которые не включили казахстанца в топ-15 дивизиона, где чемпионом является бразилец Александр Пантожа (28-5).

Ранее в UFC Алмабаев также победил американцев Оди Осборна (12-7) и Си Джея Вергару (12-5-1). 

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