Исмагулов ворвался в рейтинг UFC после пятой победы подряд

Казахский легковес Дамир Исмагулов (24-1) поднялся в топ-15 обновленного рейтинга UFC, передает корреспондент Vesti.kz.
31-летний боец выиграл пять боев подряд в промоушене и вошел в список лучших бойцов дивизиона.
"Добро пожаловать в топ-15", - отреагировал на продвижение менеджер Исмагулова Саят Абдрахманов.
Добавим, что легковес победил шведа грузинского происхождения Гурама Кутателадзе и сделал заявление.
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