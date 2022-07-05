Исмагулов ворвался в рейтинг UFC после пятой победы подряд

©instagram.com/ismagulov_damir
Новости спорта MMA UFC
Сегодня 10:43

Казахский легковес Дамир Исмагулов (24-1) поднялся в топ-15 обновленного рейтинга UFC, передает корреспондент Vesti.kz.

31-летний боец выиграл пять боев подряд в промоушене и вошел в список лучших бойцов дивизиона.

"Добро пожаловать в топ-15", - отреагировал на продвижение менеджер Исмагулова Саят Абдрахманов.

Добавим, что легковес победил шведа грузинского происхождения Гурама Кутателадзе и сделал заявление.

 

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Метки:
Исмагулов Дамир UFC

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