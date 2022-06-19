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Судьи UFC поменяли решение в победном бою Дамира Исмагулова

Судьи UFC поменяли решение в победном бою Дамира Исмагулова
©UFC
Новости спорта MMA UFC
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В Сети появились судейские записки боя Дамира Исмагулова против шведа грузинского происхождения Гурама Кутателадзе по прозвищу "Грузинский викинг", сообщает корреспондент Vesti.kz.

Поединок прошел в рамках турнира UFC on ESPN 37 в Остине (Техас, США) в легком весе. 

Оказалось, что казахский боец победил не решением большинства, как объявил анонсер, а раздельным решением - 28:29, 29:28, 30:27.

Напомним, что Исмагулов впервые провел бой в главном карде турнира и одержал пятую победу в пяти поединках под эгидой промоушена. Видео можно посмотреть здесь

В "Конкурсе прогнозов" доступен следующий тур. Участвовать!

Новый выпуск на нашем YouTube-канале.
Смотрим, комментируем, лайкаем!

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Метки:
Исмагулов Дамир UFC

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