Исмагулов проиграл впервые за семь лет и провел последний поединок по контракту с UFC

Новости спорта MMA UFC
Сегодня 08:12
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Топовый казахстанский боец UFC Дамир Исмагулов (24-2) потерпел поражение на турнире UFC Fight Night в Лас-Вегасе. Его соперником был девятый номер рейтинга Арман Царукян (19-3), сообщает корреспондент Vesti.kz.

Поединок стал соглавным событием вечера и был рассчитан на три раунда. Он завершился победой 26-летнего Царукяна единогласным решением судей - 30-27.

Большую часть времени Арман пытался использовать свою борьбу. Ему удалось выполнить несколько тейкдаунов, но казахстанец раз за разом поднимался на ноги. В стойке же Дамир выглядел быстрее и разнообразнее.

Для 31-летнего Дамира, занимающего 12-е место в рейтинге, это первое поражение за последние 20 боев и второе в карьере. В последний раз он проигрывал еще в сентябре 2015-го на турнире лиги М-1 Global.

Что касается Царукяна, то он одержал шестую победу в UFC при двух поражениях.

Отметим, что у этих бойцов общий менеджер - казахстанец Саят Абдрахманов. Ранее он сообщал, что для Исмагулова это последний бой по текущему контракту с промоушеном.

Напомним, что ранее на этом турнире победу одержал казахстанец Сергей Морозов (19-5), а этнический казах из Китая Кайсар Махсат (9-2) проиграл, но нанес сопернику страшную травму.

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Метки:
MMA UFC Исмагулов Дамир Абдрахманов Саят Казахстан Армения США Лас-Вегас

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