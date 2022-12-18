Казахстанец Сергей Морозов одержал третью победу в UFC

Казахстанский боец UFC Сергей Морозов (19-5) одержал третью победу в лучшей лиге мира. На турнире UFC Fight Night в Лас-Вегасе (Невада, США) 33-летний актюбинец открывал кард ивента поединком против американца Джурни Ньюсона (10-4-0-1), сообщает корреспондент Vesti.kz.

Бой, рассчитанный на три раунда, прошел всю дистанцию и завершился победой Морозова единогласным решением судей - 30-27, 29-28, 29-28.

Для Сергея это 19-я победа в профессиональной карьере и третий успех после пяти выступлений в UFC. Что касается 33-летнего Ньюсона, то это его четвертое поражение, а три из них он потерпел в этом промоушене.

Стоит отметить, что Морозов еще ни разу не победил в UFC досрочно. На его счету три виктории единогласным решением судей.

Напомним, что этой был первый бой Морозова в UFC после подписания нового долгосрочного контракта с американской организацией.

Теперь в рамках этого же ивента подерутся этнический казах из Китая Кайсар Махсат (9-1), а также топовый представитель Казахстана в легком весе Дамир Исмагулов (24-1).

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