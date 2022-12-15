Уйдет из UFC после боя с Царукяном? Эксклюзивное видеоинтервью Дамира Исмагулова

12-й номер рейтинга легкого веса UFC казахстанец Дамир Исмагулов (24-1) уже в это воскресенье, 18 декабря, проведет поединок на турнире UFC Fight Night в Лас-Вегасе (Невада, США) против Армана Царукяна (18-3). За несколько суток до своего боя 31-летний файтер дал эксклюзивное интервью YouTube-каналу Vesti.kz. В нем он рассказал о готовности подраться с Царукяном, своем истекающем контракте с UFC и не только.

- Это твой шестой бой в UFC, последний по текущему контракту. Несколько месяцев назад Саят Абдрахманов говорил, что в январе вы будете рассматривать предложения со стороны разных лиг. Сейчас у тебя есть понимание, хочешь ли ты продолжать выступать в UFС и писать там свою историю или же ты будешь отталкиваться от условий?

- Знаешь, UFC - это лучшая лига мира. Каждый спортсмен, начинающий или выступающий, хочет туда попасть. И сейчас, когда я прошел достаточно долгий путь, я не хотел бы уйти. Я уверен, что у меня есть шанс выиграть этот бой и получить контракт на улучшенных условиях, продолжить свою карьеру в UFC. Все зависит от этого боя.

Если рассматривать чисто спортивный интерес, то я дошел до топ-10, и я бы хотел выступать с сильнейшими спортсменами мира, посмотреть, как я буду себя чувствовать. Мне всегда было интересно узнать свой предел, насколько далеко я смогу зайти. Чем сильнее соперник - тем лучше я дерусь. Я люблю трудности, вернее сказать, что по жизни мне все очень тяжело дается, ничего просто так не давалось. На самом деле это очень интересный для всех фанатов единоборств бой, очень серьезный и громкий бой в плане профессионализма и уровня бойцов. Поэтому я настроен сделать свою работу.

- Это последний турнир UFC в 2022 году, ты бьешься в соглавном событии вечера, очень конкурентный поединок между бойцами из топ-15. Со стороны промоушена уже были какие-то намеки или движения в сторону переговоров с тобой? Или они пока молчат?

- Нет, никаких движений не было. Я думаю, они все ждут этого боя, а уже после него начнутся какие-то переговоры.

Полностью интервью с Исмагуловым можете посмотреть здесь:

Напомним, что бой Исмагулов - Царукян станет соглавным событием вечера. Он пройдет в воскресенье, 18 декабря, в 08:00 по времени Астаны.

"Самый казахский ивент UFC". Почему нельзя пропустить последний турнир 2022 года

Разбор первого чемпионского боя Жанибека Алимханулы с легендой бокса