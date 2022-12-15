Войти через социальную сеть
Пожалуйста, подождите... Укажите email Укажите имя или псевдоним Укажите пароль Для регистрации на сайте Вы должны принять Правила сообщества Для редактирования профиля необходимо авторизоваться на сайте Укажите корректный Email material_dobavlen_v_izbrannoe Добавить в избранное Убрать из избранного Пароли не совпадают Задайте пароль для входа на сайт Хороший пароль должен содержать строчные, заглавные латинские буквы и цифры. Рекомендуется добавлять знаки препинания и задавать длину пароля не менее 8 символов Спасибо за Ваш голос! Добавить +1 Убрать +1 Выберите вариант ответа
Место
Қазақша Табло Vesti.kz требуется спортивный журналист
Бокс MMA Футбол Хоккей Футзал Теннис Борьба Атлетика Баскетбол Букмекеры Другие Еще
Размещение рекламы: +7 700 388 81 09
KZ
Спорт Это интересно Vesti.kz
Қазақша
Вход на сайт
Войти через социальную сеть:
Ваш аккаунт на Vesti.kz Забыли пароль?
Забыли пароль?

Укажите email, на который будет отправлен Ваш новый пароль. Впоследствии Вы сможете изменить пароль в личном профиле.

Реклама

Новости спорта MMA UFC

Автор:

Комментарии

Уйдет из UFC после боя с Царукяном? Эксклюзивное видеоинтервью Дамира Исмагулова

Уйдет из UFC после боя с Царукяном? Эксклюзивное видеоинтервью Дамира Исмагулова
©UFC

12-й номер рейтинга легкого веса UFC казахстанец Дамир Исмагулов (24-1) уже в это воскресенье, 18 декабря, проведет поединок на турнире UFC Fight Night в Лас-Вегасе (Невада, США) против Армана Царукяна (18-3). За несколько суток до своего боя 31-летний файтер дал эксклюзивное интервью YouTube-каналу Vesti.kz. В нем он рассказал о готовности подраться с Царукяном, своем истекающем контракте с UFC и не только.

- Это твой шестой бой в UFC, последний по текущему контракту. Несколько месяцев назад Саят Абдрахманов говорил, что в январе вы будете рассматривать предложения со стороны разных лиг. Сейчас у тебя есть понимание, хочешь ли ты продолжать выступать в UFС и писать там свою историю или же ты будешь отталкиваться от условий?

- Знаешь, UFC - это лучшая лига мира. Каждый спортсмен, начинающий или выступающий, хочет туда попасть. И сейчас, когда я прошел достаточно долгий путь, я не хотел бы уйти. Я уверен, что у меня есть шанс выиграть этот бой и получить контракт на улучшенных условиях, продолжить свою карьеру в UFC. Все зависит от этого боя.

Если рассматривать чисто спортивный интерес, то я дошел до топ-10, и я бы хотел выступать с сильнейшими спортсменами мира, посмотреть, как я буду себя чувствовать. Мне всегда было интересно узнать свой предел, насколько далеко я смогу зайти. Чем сильнее соперник - тем лучше я дерусь. Я люблю трудности, вернее сказать, что по жизни мне все очень тяжело дается, ничего просто так не давалось. На самом деле это очень интересный для всех фанатов единоборств бой, очень серьезный и громкий бой в плане профессионализма и уровня бойцов. Поэтому я настроен сделать свою работу.

- Это последний турнир UFC в 2022 году, ты бьешься в соглавном событии вечера, очень конкурентный поединок между бойцами из топ-15. Со стороны промоушена уже были какие-то намеки или движения в сторону переговоров с тобой? Или они пока молчат?

- Нет, никаких движений не было. Я думаю, они все ждут этого боя, а уже после него начнутся какие-то переговоры.

Полностью интервью с Исмагуловым можете посмотреть здесь:

Напомним, что бой Исмагулов - Царукян станет соглавным событием вечера. Он пройдет в воскресенье, 18 декабря, в 08:00 по времени Астаны.

"Самый казахский ивент UFC". Почему нельзя пропустить последний турнир 2022 года

Разбор первого чемпионского боя Жанибека Алимханулы с легендой бокса

Читайте Vesti.kz в

@vestisport @vestikzsport

А еще Vesti.kz есть в TikTok @vestikzsport

Поделиться в соц. сетях:


Метки:
MMA UFC Исмагулов Дамир Казахстан Абдрахманов Саят США Лас-Вегас

Реклама

Реклама

Ссылки по теме:

Реклама

Новости
Сегодня , 12:22
UFC
Уйдет из UFC после боя с Царукяном? Эксклюзивное видеоинтервью Дамира Исмагулова Уйдет из UFC после боя с Царукяном? Эксклюзивное видеоинтервью Дамира Исмагулова
Вчера , 23:22
UFC
"Нокаутировать или задушить". Боец UFC озвучил цель на поединок с топовым казахстанцем "Нокаутировать или задушить". Боец UFC озвучил цель на поединок с топовым казахстанцем
Вчера , 14:40
UFC
За "Казаха" в Лас-Вегасе! Olimpbet вернет 30%, если ставка на Дамира Исмагулова не сыграет За "Казаха" в Лас-Вегасе! Olimpbet вернет 30%, если ставка на Дамира Исмагулова не сыграет
13 декабря, 00:19
UFC
Шавкат Рахмонов отправился в США на пятый бой в UFC Шавкат Рахмонов отправился в США на пятый бой в UFC
12 декабря, 13:26
UFC
"Самый казахский ивент UFC". Почему нельзя пропустить последний турнир 2022 года "Самый казахский ивент UFC". Почему нельзя пропустить последний турнир 2022 года
11 декабря, 13:30
UFC
Бывшего чемпиона UFC удивило решение судей в титульном бою Бывшего чемпиона UFC удивило решение судей в титульном бою
11 декабря, 12:50
UFC
Российский боец может уйти из UFC после скандала в титульном бою Российский боец может уйти из UFC после скандала в титульном бою
11 декабря, 12:19
UFC
Неожиданным исходом завершился главный бой за титул чемпиона UFC Неожиданным исходом завершился главный бой за титул чемпиона UFC
11 декабря, 11:58
UFC
Новый МакГрегор отметился спорной победой на UFC 282 Новый МакГрегор отметился спорной победой на UFC 282
11 декабря, 11:12
UFC
Хабиб назвал своего фаворита в бою казаха против топового бойца UFC Хабиб назвал своего фаворита в бою казаха против топового бойца UFC
11 декабря, 09:34
UFC
С досрочной победы дебютировал самый молодой боец в истории UFC С досрочной победы дебютировал самый молодой боец в истории UFC
9 декабря, 19:50
UFC
"Терпеть не могу". Президент UFC выразил отношение к футболу "Терпеть не могу". Президент UFC выразил отношение к футболу
9 декабря, 16:16
UFC
Назван следующий соперник МакГрегора в UFC Назван следующий соперник МакГрегора в UFC
9 декабря, 15:30
UFC
Казах из UFC вошел в топ лучших молодых бойцов мира Казах из UFC вошел в топ лучших молодых бойцов мира
9 декабря, 14:53
UFC
Рахмонов стал первым казахстанцем в игре UFC 4: первые скрины, характеристики бойца и сравнение с Чимаевым Рахмонов стал первым казахстанцем в игре UFC 4: первые скрины, характеристики бойца и сравнение с Чимаевым
9 декабря, 08:05
UFC
В игре UFC 4 впервые в истории появился боец из Казахстана В игре UFC 4 впервые в истории появился боец из Казахстана
8 декабря, 20:18
UFC
Казахстанцу предсказали исход пятого боя в UFC Казахстанцу предсказали исход пятого боя в UFC
8 декабря, 10:51
UFC
Шаг в сторону UFC? Объявлено о долгожданных контрактах двух казахстанских чемпионов Шаг в сторону UFC? Объявлено о долгожданных контрактах двух казахстанских чемпионов
7 декабря, 23:29
UFC
"Больше суток в самолете". Боец UFC - о пути к месту боя с топовым казахстанцем "Больше суток в самолете". Боец UFC - о пути к месту боя с топовым казахстанцем
7 декабря, 09:24
UFC
Топовый боец UFC показал последствия заражения стафилококковой инфекцией Топовый боец UFC показал последствия заражения стафилококковой инфекцией
6 декабря, 21:41
UFC
Бывший чемпион UFC принял судьбоносное решение Бывший чемпион UFC принял судьбоносное решение
6 декабря, 19:27
UFC
Эксперт оценил вероятность досрочного завершения следующего боя Рахмонова в UFC Эксперт оценил вероятность досрочного завершения следующего боя Рахмонова в UFC
6 декабря, 13:09
UFC
Дебюты Ашимова и Токтара. С кем казахские бойцы ММА подерутся на боксерском ивенте в Алматы Дебюты Ашимова и Токтара. С кем казахские бойцы ММА подерутся на боксерском ивенте в Алматы
4 декабря, 16:00
UFC
Стала известна степень травмы бойца UFC в бою с избежавшим Рахмонова противником Стала известна степень травмы бойца UFC в бою с избежавшим Рахмонова противником
4 декабря, 14:32
UFC
Сбежавший от Рахмонова американец получил вердикт по бою на турнире UFC Сбежавший от Рахмонова американец получил вердикт по бою на турнире UFC
4 декабря, 12:46
UFC
Состоялся главный бой на турнире UFC. Его победитель не хотел драться с Рахмоновым Состоялся главный бой на турнире UFC. Его победитель не хотел драться с Рахмоновым
3 декабря, 19:30
UFC
Чемпион UFC Махачев удивил подписчиков навыками в гимнастике Чемпион UFC Махачев удивил подписчиков навыками в гимнастике
2 декабря, 10:35
UFC
Звездный боец UFC захотел подраться с футболистом "Манчестер Сити" Звездный боец UFC захотел подраться с футболистом "Манчестер Сити"
1 декабря, 12:54
UFC
В одном дивизионе с казахстанцем. Боец 2004 года рождения дебютирует в UFC В одном дивизионе с казахстанцем. Боец 2004 года рождения дебютирует в UFC
30 ноября, 22:07
UFC
"Очень заинтересован". Рахмонов прокомментировал возможность тренировок с командой Хабиба "Очень заинтересован". Рахмонов прокомментировал возможность тренировок с командой Хабиба

Реклама

Реклама

© 2008 - 2022 ТОО «EML»
Устанавливайте приложения
СПОРТ
Это интересно
VESTI.KZ

По вопросам размещения рекламы:

+7 727 3 888 129

+7 700 388 81 09

pavel@tn.kz

© 2008 - 2022 ТОО «EML»
Как перепечатывать с Vesti.kz
Ошибка в тексте?
Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Система Orphus